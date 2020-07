Airbus group : Contrat pour le satellite OneSat avec Optus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce la signature d'un contrat pour son satellite de télécommunications OneSat avec la deuxième plus grande entreprise de télécommunications d'Australie et du principal opérateur de satellites Optus.



Le satellite est le premier contrat d'Airbus avec l'opérateur australien. Airbus réalisera la fabrication de l'engin spatial Optus 11.



' Ce qui distingue Optus 11, c'est sa capacité à ajuster sa couverture, sa capacité et sa fréquence, grâce au traitement embarqué et aux antennes actives avec capacité de formation de faisceau ' indique le groupe.



Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux d'Airbus, a déclaré: ' Nous sommes reconnaissants de la confiance d'Optus en Airbus dans une région où nous avons l'ambition de travailler avec l'industrie locale pour soutenir le développement des technologies spatiales dans les secteurs civil et de la défense.'



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok