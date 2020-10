Airbus group : Contrat de 24 millions de dollars avec Air Methods

(CercleFinance.com) - Air Methods Corporation - un opérateur civil qui dispose d'une flotte de plus de 450 hélicoptères Airbus en service - a signé un contrat d'assistance de 24 millions de dollars sur cinq ans avec Airbus Helicopters afin de couvrir sa flotte de 31 hélicoptères EC145.



Il s'agit du premier contrat de ce type entre les deux parties et des discussions sont actuellement en cours pour étendre la couverture à d'autres appareils de la flotte d'Air Methods qui comprend également des appareils H125, H130, H135 et H145.



Air Methods est le principal fournisseur de services médicaux aériens, prodiguant des soins vitaux à plus de 70 000 personnes chaque année.





