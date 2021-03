Airbus group : Construit un satellite pour SKY Perfect JSAT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir été choisi par SKY Perfect JSAT Corporation, le principal opérateur de satellites au Japon et premier fournisseur mondial de services fixes par satellite, pour construire Superbird-9, un satellite de télécommunications entièrement numérique et reconfigurable en orbite.



Le satellite sera basé sur la gamme de produit standardisée OneSat d'Airbus. Airbus fournira une solution clé en main, comprenant la conception et la fabrication de Superbird-9, les services et le support associés pour les opérations en orbite et le segment sol, ainsi qu'une suite numérique avancée pour gérer la charge utile numérique et exploiter les ressources du satellite de bout en bout.



OneSat permettra à SKY Perfect JSAT de remplacer une mission de radiodiffusion clé et de fournir simultanément des services HTS (High Throughput Satellite) entièrement flexibles avec des performances élevées et une expérience inédite pour leurs clients, assure Airbus.



