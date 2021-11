Airbus group : Commande pour 255 appareils par Indigo Partners

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon de Dubaï, Airbus fait part d'une commande ferme pour 255 appareils de la famille A321neo supplémentaires par Wizz Air (Hongrie), Frontier (États-Unis), Volaris (Mexique) et JetSMART (Chili, Argentine), compagnies du portefeuille d'Indigo Partners.



Cette commande, composée d'A321neos et d'A321XLR, porte à 1.145 avions de la famille A320, le nombre total d'appareils commandés par les compagnies d'Indigo Partners, fonds de capital-investissement basé à Phoenix (Arizona).



Le constructeur aéronautique européen ajoute qu'en plus de cette commande ferme, Volaris et JetSMART convertiront 38 avions A320neo en A321neo à partir de leurs carnets de commandes existants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

