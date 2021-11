Airbus group : Commande de 10 avions A220 par Ibom Air

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Ibom Air, compagnie aérienne de l'État nigérian d'Akwa Ibom, a signé lors du salon de Dubai un contrat d'achat pour 10 A220, appareil offrant une gamme complète de services allant des segments très court-courriers aux routes intercontinentales.



L'achat des nouveaux A220 permettra à la compagnie aérienne de poursuivre sur sa lancée de croissance, offrant de nouvelles routes non seulement à traverser le Nigeria, mais aussi vers la région ouest-africaine et vers l'Afrique en général.



