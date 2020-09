Airbus group : Choisi par l'ESA pour le programme Copernicus

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'Agence spatiale européenne (ESA) a sélectionné Airbus afin de développer et construire le programme Copernicus de topographie polaire de glace et de neige.



Le contrat vaut 300 millions d'euros et le lancement est prévu pour 2027.



Les données collectées par les deux satellites de la mission Cristal permettront d'appuyer les opérations maritimes dans les océans polaires et contribueront à une meilleure compréhension des processus climatiques.



Le site Airbus Defence and Space de Friedrichshafen (Allemagne) dirigera un consortium industriel impliquant des entreprises de 19 pays pour livrer le projet, dont Thales Alenia Space pour fournir l'altimètre radar interférométrique IRIS.



