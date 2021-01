Airbus group : Bien orienté après une analyse positive

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1,3% après l'analyse positive de Goldman Sachs. Dans l'ensemble, l'analyste s'attend à ce qu'Airbus enregistre de solides performances au quatrième trimestre.



Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur Airbus, le titre étant l'un des plus attrayants dans le secteur. L'objectif de cours est de 137 E.



' Les prévisions d'EBIT du groupe augmentent de 20% en raison de la baisse de la R&D et des éléments non récurrents dans la division Airbus au quatrième trimestre dans la division ADS et Hélicoptères ' indique Goldman Sachs.



' Nous prévoyons un afflux de FCF de +3 milliards d'euros au quatrième trimestre, ce qui reflète une exécution solide d'Airbus commerciaux ainsi qu'une amélioration des performances en matière de trésorerie dans les domaines de l'ADS et des hélicoptères par rapport à 2019. Nos prévisions pour l'exercice 2020 de FCF s'élèvent donc à -8,7 milliards d'euros ' rajoute l'analyste.



' Pour 2021, nous prévoyons 620 livraisons d'Airbus et 3,6 milliards d'euros d'EBIT, en baisse de 9 % par rapport à l'année précédente '.



