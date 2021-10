Airbus group : Arrivée du télescope spatial Webb à Kourou

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait part de l'arrivée au port spatial européen de Kourou, en Guyane, du télescope spatial Webb, dont l'un des quatre instruments qui le composent est le spectrographe NIRSpec (Near InfraRed Spectrograph) construit par Airbus en Allemagne.



Le vaisseau spatial va maintenant être préparé pour son lancement, prévu le 18 décembre sur un lanceur Ariane 5. Une fois en orbite, Webb entamera un voyage d'un mois, afin d'atteindre sa destination finale à environ 1,5 million de km derrière la Terre, vu du Soleil.



En préparation du lancement, une campagne complète de tests sera menée en octobre. Airbus participera activement aux tests fonctionnels électriques finaux des quatre instruments scientifiques (dont NIRSpec) qui dureront environ six jours.



