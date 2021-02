Airbus group : Appelle à développer l'hydrogène pour l'aérien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus, le groupe ADP, Air France-KLM, la Région Île-de-France et Choose Paris Region lancent un appel à manifestation d'intérêt international inéditafin d'explorer les opportunités offertes par l'hydrogène sur les aéroports franciliens et relever le défi de la décarbonation des activités du transport aérien.



Les partenaires disent vouloir 'anticiper et accompagner les évolutions qui devraient permettre de transformer les aéroports parisiens en véritables hubs hydrogène'.



L'appel à manifestation d'intérêt s'articule selon trois thématiques : le stockage, le transport et la distribution de l'hydrogène(gazeux et liquide) en milieu aéroportuaire, la diversification des usages de l'hydrogène dans les domaines aéroportuaire et aéronautiqueet l'économie circulaire autour de l'hydrogène.



Les candidatures seront ouvertes du 11 février au 19 mars 2021 et les projets retenus seront annoncés fin avril.



