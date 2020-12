Airbus group : Air Greenland commande un A330neo

(CercleFinance.com) - Air Greenland, le transporteur national du Groenland, a commandé un gros-porteur Airbus A330neo de nouvelle génération.



Le nouvel A330-800 remplacera l'Airbus A330-200ceo vieillissant de la compagnie afin de sécuriser les opérations reliant l'île arctique au Danemark à partir de la fin 2022.



Jacob Nitter Sørensen, DG d'Air Greenland, a déclaré ' L'A330neo est parfaitement adapté à la tâche très difficile qui consiste à fournir toute l'année des services sûrs et efficaces de transport de passagers, de fret et de marchandises à destination et en provenance du Groenland'.



