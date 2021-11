Airbus group : Accord avec l'indien BEL sur le programme C295

(CercleFinance.com) - Bharat Electronics Limited (BEL) a annoncé lundi qu'Airbus lui avait confié la fabrication de certaines composantes-clé de son avion cargo tactique militaire C295.



Le groupe d'aéronautique et de défense indien précise que le contrat conclu avec l'avionneur européen porte sur la fourniture de systèmes d'alerte radar et de systèmes de détecteurs de départ de missile.



Cet accord - le plus gros marché à l'international jusqu'ici décroché par BEL - s'inscrit dans le cadre de la politique du 'Make in India' actuellement promue par le gouvernement indien.



