Airbus group : À Singapour, Air Safa choisit l'hélicoptère H125

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Safa Pte. Ltd., une société de location d'hélicoptères basée à Singapour, a signé un accord d'achat avec Airbus Helicopters portant sur un appareil H125 avec la possibilité d'en ajouter un autre à l'avenir. Le H125 sera mis en location avec des opérateurs indiens pour des missions multirôles, comme le transport de passagers ou les travaux aériens.



'Nous avons choisi le H125 comme premier produit pour notre ambitieuse activité de location en Inde, a déclaré K. Murugaperumal, directeur d'Air Safa. En effet, il a des performances impressionnantes (....). C'est le choix préféré des opérateurs pour les missions de travail aérien. Nous continuerons d'élargir notre portefeuille avec davantage d'hélicoptères Airbus pour répondre aux besoins de nos clients.'



Le H125 fait partie de la famille robuste et éprouvée Ecureuil d'Airbus, qui a accumulé plus de 35 millions d'heures de vol dans le monde. Il s'agit d'un hélicoptère monomoteur multi-missions qui peut être facilement reconfiguré pour diverses missions de travail aérien avec une large gamme d'équipements optionnels en fonction de l'environnement et des exigences de la mission.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.