Airbus group : A livré un A330neo à Uganda Airlines

(CercleFinance.com) - Uganda Airlines, la compagnie aérienne nationale du pays, a pris livraison de son premier A330neo. Il s'agit du premier avion Airbus livré à Uganda Airlines, qui a été créée en 2019.



L'A330neo permettra à la nouvelle compagnie aérienne de lancer ses opérations long-courrier avec des vols intercontinentaux sans escale vers le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie.



' Grâce à sa capacité de taille moyenne et à son excellente polyvalence de gamme, l'A330neo est considéré comme l'avion idéal pour opérer dans le cadre de la récupération post-COVID-19 ' indique le groupe.



