Airbus group : A livré le premier A320neo de SWISS

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Swiss International Air Lines (SWISS) a pris livraison de son premier A320neo lors d'une cérémonie à Hambourg, en Allemagne.



C'est le premier des 25 Avion de la famille A320neo commandé par Swiss International Air Lines.



La famille A320neo intègre les toutes dernières technologies dont la nouvelle génération moteurs, Sharklets et les facilitateurs d'efficacité de la cabine, qui fournissent ensemble des économies de 20% de carburant.



Depuis son lancement, le groupe a enregistré plus de 7 300 commandes reçues de plus de 110 clients. La famille A320neo a conquis quelque 60% des parts de marché.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIRBUS GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok