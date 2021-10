Airbus group : A livré 40 avions à 25 clients en Septembre

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce les commandes et livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour le mois de septembre 2021.



Airbus a livré 40 avions à 25 clients en Septembre et a enregistré une commande sur le mois.



Le nombre de livraisons à ce jour sur 2021 sont de 424 avions à 74 clients.



