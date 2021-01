Airbus group : 289 commandes brutes d'hélicoptères en 2020

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters indique avoir enregistré 289 commandes brutes (soit 268 commandes nettes) au cours de l'année 2020, dans un marché difficile et fortement impacté par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.



Le constructeur aéronautique a livré 300 giravions dans le monde malgré les restrictions de voyage pandémiques, résultant en une part stable de 48% du marché civil et parapublic, et permettant ainsi à Airbus Helicopters de maintenir sa position de leader.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel