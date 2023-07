Air liquide : Soutenu par l'Amérique du Nord et les économies, le bénéfice d'Air Liquide dépasse les attentes

(BFM Bourse) - Le spécialiste des gaz industriels a vu ses revenus progresser de près de 5% en données comparables et son bénéfice bondir de 32% au premier semestre.

Le renversement des prix de l'énergie ne freine pas la marche en avant d'Air Liquide. Le spécialiste des gaz industriels avait vu ses revenus gonflés l'an passé par un "effet énergie" c'est-à-dire la répercussion des hausse de coûts du gaz naturel et de l'électricité à ses clients.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Sur cette première partie d'année 2023, ces prix de l'énergie se sont retournés, notamment ceux du gaz naturel, et Air Liquide doit reverser cette baisse contractuellement à ses clients dits de "Grande Industrie" , soit ceux avec les plus forts volumes d'achats (métallurgie, chimie, raffinage, énergie). Pour les clients plus petits, ceux logés dans le segment dit "Industriel Marchand", Air Liquide doit mener une gestion des prix dynamiques.

En raison du retournement de cet "effet énergie", le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est replié de 1,6% en données publiées à 13,98 milliards d'euros au premier semestre. Mais en données comparables, les revenus ont, au contraire, progressé de 4,9%.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Une marge en hausse

La seule activité Gaz et Services, qui représente 96% du chiffre d'affaires, a vu ses revenus augmenter de 5,3% en données comparables. Les ventes de cette division ont bénéficié du dynamisme de l'Amérique du Nord, où la croissance s'est établie à 6,7% grâce notamment à la progression des revenus tirés du segment "Industriel Marchand".

Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,48 milliards d'euros en hausse de 13% en données comparables tandis que la marge opérationnelle courante s'inscrit à 17,7% en hausse de 80 points de base (0,8%) hors "effet énergie". La marge a été tirée par des économies d'exploitation de 200 millions d'euros.

Le bénéfice net s'établit à 1,72 milliard d'euros en hausse de 32% sur un an. Par action, le résultat net s'inscrit à 3,3 euros.

Selon un consensus Vara research disponible sur le site de l'entreprise, les analyste tablaient en moyenne sur des revenus de 13,95 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant de 2,45 milliards d'euros , une marge de 17,5% et un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros.

"Dans un environnement macroéconomique et géopolitique complexe et changeant, Air Liquide a réalisé au premier semestre une performance très solide, caractérisée par une croissance à données comparables de son activité et une nouvelle hausse de sa marge opérationnelle hors effet énergie", a déclaré son directeur général, François Jackow, cité dans un communiqué.

En matière de perspectives pour cette année "Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant", a expliqué François Jackow.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse