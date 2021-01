Air liquide : Prise de participation dans H2V Normandy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce une prise de participation de 40% dans le capital de H2V Normandy, en vue de construire un complexe d'électrolyseurs d'une capacité pouvant atteindre 200 MW, pour produire à grande échelle de l'hydrogène renouvelable et bas carbone en France.



Situé dans la zone industrielle de Port-Jérôme en Normandie, ce projet a pour objectif de fournir de l'hydrogène pour des applications industrielles et de futures applications de mobilité lourde. Il permettra d'éviter l'émission de 250.000 tonnes de CO2 par an.



Le géant des gaz industriels apportera à ce projet son expertise de plus de 50 ans dans la filière. Il a notamment déployé une solution unique de production d'hydrogène bas carbone via le captage du CO2 sur son site de production de Port-Jérôme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.