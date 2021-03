Air liquide : Nouvelle valeur à privilégier chez Barclays

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi faire d'Air Liquide sa nouvelle valeur privilégiée ('top pick') au sein du secteur européen de la chimie, invoquant notamment la récente sous-performance du titre.



Dans une note de recherche, le broker britannique fait remarquer que le titre du fabricant de gaz industriels a sous-performé le secteur cyclique de la chimie depuis le 'rally' qui s'est enclenché au mois de novembre.



Un retard que le courtier explique par la nature de l'activité du groupe français qui, au contraire des autres groupes de chimie, n'est pas en mesure de stocker ses marchandises et donc de profiter de la phase de restockage au sein de l'industrie.



Barclays note toutefois que le carnet de commande du groupe s'amplifie et que les projets ayant trait à l'hydrogène vert tendent à se multiplier en Europe.



'Nous pensons que la dévalorisation relative du titre offre une bonne opportunité pour bâtir des positions sur la valeur', estime-t-il, tout en réitérant sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 155 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.