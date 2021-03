Air liquide : Le comité exécutif en partie remanié

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi une réorganisation de son comité exécutif à partir de cet été, avec notamment la nomination d'un nouveau directeur financier.



Jérôme Pelletan, un cadre maison, succèdera à ce poste à Fabienne Lecorvaisier, qui doit prendre à compter du 1er juillet la responsabilité du développement durable, des affaires publiques et internationales et des programmes sociétaux.



Ces changements interviennent alors que le fabricant de gaz industriels dit vouloir davantage associer performance financière et performance extra financière au sein de son modèle de croissance.



A ce titre, le groupe a prévu de présenter le 23 mars prochain ses ambitions en matière de développement durable, qui devrait notamment passer par l'accélération du développement de l'hydrogène, une activité qui bénéficie d'ores et déjà d'une organisation et de moyens renforcés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.