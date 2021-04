Air france-klm : L'augmentation de capital d'Air France se fera avec une décote de près de 9%

(BFM Bourse) - Après avoir annoncé lundi soir le lancement de son augmentation de capital validée par la Commission européenne mardi dernier à un prix de souscription compris entre 4,84 et 5,31 euros par action, Air France - KLM a fixé le prix à 4,84 euros, ce qui représente une décote de 8,8% par rapport à la clôture de la veille.

Nouvelles turbulences sur le titre Air France-KLM, qui enregistre la plus grosse chute du SBF 120 vers 9h40 avec un repli de 3,6% à 5,12 euros. Celui-ci intervient en réaction à l'annonce, par le groupe, que l'augmentation de capital prévue dans le cadre du nouveau soutien apporté par l'Etat français face à la crise sanitaire se ferait au prix de 4,84 euros par action. La veille au soir, le transporteur européen avait indiqué que cette recapitalisation prévoyait l'émission de 186 millions d'actions nouvelles à un prix compris entre 4,84 euros et 5,31 euros afin de "conforter" les liquidités d'Air France, et de "financer ses besoins généraux dans le contexte de la crise Covid-19". Le groupe franco-néerlandais a donc finalement retenu la borne basse de la fourchette proposée.

Le nombre de titres nouvellement émis est susceptible d’être porté à 214 millions d'actions nouvelles en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, que le groupe "entend exercer au moins à 50% en raison des ordres reçus dans le cadre du placement privé" précise-t-il.

Ce dernier, destiné aux investisseurs institutionnels a été ouvert et clôturé lundi. L'offre au public, à destination des particuliers, est pour sa part ouverte de ce mardi à jeudi 17h.

Nouvelle montée au capital de l'Etat

L'État français, qui détient actuellement 14,3% du groupe, s'est engagé à souscrire 650,8 millions d'euros d'actions nouvelles, et devrait détenir au maximum 29,9% des parts du groupe, comme le prévoyait le plan d'aide. La compagnie aérienne China Eastern Airlines, déjà actionnaire d'Air-France-KLM à hauteur de 8,8%, va aussi participer avec un montant de 127,1 millions d'euros pour atteindre un peu moins de 10% du capital. Les engagements de ces deux acteurs représentent un montant d'environ 780 millions d'euros et couvrent au total 78,7% du montant de l'augmentation de capital. En plus de cette souscription, la compagnie chinoise va renforcer ses liens avec le groupe franco-néerlandais en prévoyant l'ouverture de deux nouvelles liaisons Paris-Pékin et Amsterdam-Pékin qui s'intégreront à leur partenariat actuel, a annoncé Air France-KLM.

Cette opération intervient dans le cadre du plan d'aide de 4 milliards d'euros accordé par l'État français au groupe aérien, fragilisé par la crise sanitaire, et validé par la Commission européenne la semaine dernière.

Des nuages pas encore dissipés

Parmi les risques pouvant conduire à une perte "partielle ou totale" pour les investisseurs souhaitant participer à cette augmentation de capital, Air France - KLM évoque ainsi en premier lieux ceux liés à la pandémie. Le groupe rappelle de fait que celle-ci a eu "un impact défavorable significatif sur les activités, la situation financière et les résultats du groupe au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, avec un résultat d’exploitation en diminution de 5,7 milliards d'euros par rapport à l’exercice précédent". Elle devrait par ailleurs "continuer à impacter négativement le groupe dans un futur proche, en particulier dans un contexte où plusieurs pays dans lesquels le groupe mène ses activités, dont la France et les Pays-Bas, ont à nouveau pris des mesures de confinement fin 2020 et début 2021" prévient Air France - KLM.

Bref, si les perspectives d'une reprise économique vigoureuse ont récemment porté les marchés actions mondiaux à de nouveaux sommets, les nuages ne se sont pas tout à fait dissipés pour la compagnie aérienne.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse