Air france -klm : Contraint de réduire drastiquement la voilure, Air France s'effondre en Bourse

(BFM Bourse) - Face à la crise du Covid-19 qui "continue de s'étendre", Air France - KLM annonce "des mesures d'exception" qui comprennent notamment une baisse très significative (entre -70% et -90%) de son activité pour une durée de deux mois. Le titre de la compagnie s'effondre de nouveau lundi matin, alors que se pose désormais la question d'une montée au capital de l'État français.

Le secteur aérien européen, et désormais mondial (les compagnies américaines Delta et American Airlines réduisent aussi drastiquement la voilure) bat de l'aile. Alors que les gouvernements du Vieux continent ont multiplié les annonces pour restreindre les déplacements de leurs concitoyens au cours du week-end, Air France - KLM est également contraint de prendre des mesures fortes "afin de faire face aux restrictions croissantes sur la possibilité de voyager et à une demande fortement orientée à la baisse".

Dans un communiqué publié ce matin, la compagnie franco-néerlandaise confirme que celles-ci "se sont traduites sur les dernières semaines par une baisse du trafic et des ventes". Pour s'adapter à cette situation exceptionnelle, le groupe "va devoir au cours des prochains jours réduire progressivement son activité de manière très significative, avec une offre en sièges kilomètres offerts (SKO) qui pourrait baisser entre -70% et -90%".

Cette réduction de capacités est "actuellement programmée pour une durée de 2 mois" indique la compagnie, qui précise qu'à cet égard, "Air France immobilisera l'ensemble de sa flotte Airbus 380 et KLM l'ensemble de sa flotte Boeing 747".

Sécuriser la trésorerie

Toujours dans l'optique de sécuriser sa trésorerie, "Air France-KLM a tiré la semaine dernière une ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 1,1 milliard d'euros et KLM a pour sa part tiré une ligne de crédit renouvelable pour un montant total de 665 millions d'euros. Le groupe et ses filiales disposaient ainsi à la date du 12 mars de plus de 6 milliards d'euros de liquidités".

80% des effectifs en chômage partiel ?

Malgré ces mesures, "la dégradation de l'environnement liée à l'épidémie et la forte réduction de son activité qui en découle aujourd'hui amènent le groupe à prévoir une trajectoire financière fortement dégradée par rapport aux perspectives présentées à l'occasion de la publication de ses résultats annuels". Le groupe estime en effet que les baisses de revenus de l'activité "ne seront compensées qu'à hauteur de 50% environ par la baisse des coûts variables avant mesures d'économie". "Dans ce contexte extrêmement difficile, Air France-KLM a accueilli positivement les déclarations exprimées par l'Etat Français et l'Etat Néerlandais qui ont indiqué chacun étudier toutes les conditions possibles d'un soutien" conclut le communiqué.

L'État au chevet ?

Le rebond observé vendredi (+12,7%, une variation équivalente à la chute de la veille) n'aura été que de courte durée pour le titre Air France - KLM, qui reprend son inexorable chute depuis l'apparition de la crise sanitaire. Une heure après l'ouverture des échanges ce lundi, l'action de la compagnie aérienne plonge de 16,7% à 4 euros, ce qui porte son plongeon à 57,6% depuis le 1er janvier. La valorisation boursière du groupe franco-néerlandais a ainsi chuté de près de 3 milliards à 1,7 milliards d'euros.

À noter que l'ensemble du secteur aérien s'effondre lundi matin (-16,8% pour Airbus, -12,7% pour Safran, -16,6% pour Aviation Latécoère, -10,1% pour Figeac Aero et Thales), dans un marché parisien qui chute à une allure frénétique (-9,6% à 10h10).

Quentin Soubranne - ©2020 BFM Bourse

