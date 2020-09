Agta record : L'OPAS démarre ce jeudi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Agta Record, déposée par BNP Paribas pour le compte de la société suédoise Assa Abloy Euro Holding, sera ouverte du 17 au 30 septembre inclus.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions non détenues à titre direct et indirect par Assa Abloy, soit 716.153 actions représentant 5,37% du capital et des droits de vote, au prix unitaire de 70,58 euros.



A l'issue de l'offre publique, les actions Agta Record seront radiées du marché réglementé Euronext Paris, Euronext ayant approuvé, le 28 août, la demande de radiation sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, obtenue depuis lors.



