Agfa-gevaert : La chute du CA s'avère plus importante que prévu

(CercleFinance.com) - Le groupe belge Agfa-Gevaert a annoncé vendredi une baisse de 16% de ses ventes au troisième trimestre, soit pire que le consensus attendu.



La société - spécialisée dans les systèmes d'imagerie médicale et les imprimantes haut de gamme - a déclaré dans un communiqué que le chiffre d'affaires trimestriel avait chuté à 410 millions d'euros, contre 488 millions d'euros au troisième trimestre 2019.



A titre de comparaison, la prévision moyenne d'un sondage réalisé auprès d'analystes s'établissait à 425 millions d'euros.



L'ancienne société de photographie a déclaré que le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) était tombé à l'équilibre au cours du trimestre, quand les analystes tablaient sur un bénéfice de 6 millions d'euros.



Cependant, le PDG de la société, Pascal Juery, a déclaré que la plupart des entreprises ont commencé à s'améliorer progressivement et que le quatrième trimestre montrera 'de nouvelles améliorations'.



Le titre Agfa a progressé de 1% à la nouvelle dans un marché belge des 'blue chips' légèrement plus élevé (+ 0,4%). Le titre Agfa est toutefois en recul de 27% depuis le début de l'année.



