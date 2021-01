Agfa-gevaert : Réorganisation de l'activité offset solutions

(CercleFinance.com) - Agfa-Gevaert indique que son conseil d'administration a décidé mercredi de réorganiser son activité offset solutions en une entité juridique autonome au sein du groupe, dans le cadre de son programme de transformation stratégique.



'Afin d'améliorer sa rentabilité et de faire face à la baisse significative de la demande du marché, Agfa révise son modèle d'affaires offset, simplifie son organisation et rationalise son offre de produits', explique le groupe belge de solutions d'imagerie.



