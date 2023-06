Afyren : La production démarre, les livraisons aussi

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afyren progresse en Bourse ce jeudi après avoir fait état d'avancées 'significatives' dans la production de son usine située dans la région Grand Est, ainsi que dans la livraison de premiers lots d'acides organiques biosourcés.



La 'greentech' indique que les opérations menées depuis plusieurs semaines sur le site de Carling-Saint Avold ont déjà permis de produire plusieurs tonnes de produits.



Il s'agit de la première usine au monde de production à l'échelle industrielle d'acides carboxyliques biosourcés à partir de co-produits de betteraves sucrières.



La société prévoit de démarrer la production en continu à l'automne 2023, avant une montée en puissance progressive des volumes en vue de produire 16.000 tonnes d'acides carboxyliques par an en pleines capacités.



Pour rappel, Afyren dispose d'engagements commerciaux à hauteur de 75% de la production annuelle pour ce qui concerne les acides et de 100% pour les engrais.



Ces contrats représentent un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 165 millions d'euros, à reconnaître sur les exercices à venir.



Afyren précise qu'avec une marge d'Ebitda courant de production cible de 25% pour l'usine, le site baptisé 'Afuren Neoxy' devrait atteindre son point mort (marge d'EBITDA courant de production positive) d'ici à la fin 2023.



Suite à ces annonces, l'action Afyren grimpait de plus de 4% à la Bourse de Paris après avoir pris jusqu'à 8% en début de matinée.



