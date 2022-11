Afyren : Contrat avec un fabricant de lubrifiants américain

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afyren a annoncé jeudi la signature d'un nouveau contrat portant sur la fourniture d'acides organiques biosourcés à un fabricant américain de lubrifiants industriels.



La 'greentech' - qui ne dévoile pas le nom de son client - indique simplement qu'il s'agit d'un groupe industriel spécialisé dans les esters de polyol utilisés dans la formulation de lubrifiants synthétiques.



Pour mémoire, les acides carboxyliques constituent un des composants majeurs des esters de polyol, et sont traditionnellement fabriqués à partir de dérivés du pétrole.



Dans le cadre de ce contrat, Afyren proposera des acides carboxyliques entièrement biosourcés offrant une empreinte carbone cinq fois plus faible que leur équivalent pétro-sourcé.



La société indique avoir désormais pré-vendu 75% du volume de sa production cible d'acides organiques issue de son usine basée à Saint-Avold, en Moselle.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Afyren réagissait peu (+1,4%) à cette annonce autour de la mi-journée.



