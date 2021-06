Affluent medical : Succès de son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Affluent Medical annonce le succès de son introduction en bourse.



La demande totale exprimée s'est élevée à 2.906.978 titres, dont 72% au titre du placement global (au travers d'ordres d'investisseurs institutionnels français et étrangers, représentant une demande de 18,0 ME) et 28% au titre de l'offre à prix ouvert (au travers de plus de 4.771 investisseurs particuliers, représentant une demande de 7,0 ME).



Au total, le nombre de titres émis s'élève à 2.906.978 actions nouvelles, portant à 18.163.802 le nombre d'actions composant le capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital.



Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 8,60 E par action, la capitalisation boursière d'Affluent Medical ressort à environ 156 ME.



Le flottant représente 34,11 % du capital de la Société.



