Affluent medical : Nomme Michel Therin président

(CercleFinance.com) - Affluent Medical annonce aujourd'hui la nomination, à compter du 1er janvier 2023, de Michel Therin en qualité de Président du Conseil d'administration, en remplacement de Michel Finance.



Michel Therin bénéficie d'une expérience dans la définition et l'implémentation de stratégies de déploiement de Medtech au plan mondial.



Ancien Président de la division Advanced Therapies de Siemens Healthineers, il a défini et piloté la stratégie de développement de l'activité d'imagerie interventionnelle en la concentrant sur les soins oncologiques, neurologiques et cardiovasculaires.



Il a également passé douze ans chez Medtronic en tant que Global Vice-Président & General Manager, en charge du développement et de la commercialisation de dispositifs chirurgicaux innovants.



Michel Therin détient un double doctorat en médecine vétérinaire et en ingénierie biomédicale. Il est l'auteur de nombreux brevets et publications, et a été orateur dans plus de 100 congrès médicaux internationaux.



Michel Therin aura la charge de mettre en oeuvre la stratégie de mise sur le marché des dispositifs d'Affluent Medical, qui répondent à deux besoins médicaux non satisfaits, l'insuffisance mitrale cardiaque et l'incontinence urinaire chez l'adulte.



