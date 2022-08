Affluent medical : Lancement d'une augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Affluent Medical annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant de 6,29 millions d'euros par l'émission de 2.711.015 actions nouvelles au prix unitaire de 2,32 euros, avec une parité de 10 actions nouvelles pour 67 existantes.



Le produit aura pour but de renforcer la structure financière de la société et de sécuriser le financement de ses programmes de développement clinique. Truffle Capital a manifesté l'intention de souscrire à titre libre pour un montant maximum de 3,8 millions d'euros.



La période de souscription se déroulera du 2 au 16 septembre inclus, sur le marché Euronext Paris. Selon le calendrier indicatif de l'émission, la date de règlement-livraison des actions nouvelles est prévue le 22 septembre.



