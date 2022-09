Affluent medical : Invest Securities révise son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé hier le succès de son augmentation de capital avec un montant levé de 6mE bruts, soit 95% du format initial.



' Ce succès n'est pas surprenant étant donné l'engagement de Truffle Capital (3,8mE) qui garantissait presque l'opération. Il s'agit d'un coup de pouce financier prolongeant la visibilité jusqu'à mars 2023 en amont d'un newsflow plus valorisant ' indique Invest Securities.



L'analyste révise son objectif de cours à 9,2E (contre 10,8E) et repasse son opinion à achat (contre Souscrire).



' Malgré une visibilité financière faible, les prochains mois, chargés sur le plan clinique avec un risque d'échec limité, devraient permettre de redresser la valorisation à des niveaux plus en adéquation avec l'importance des marchés adressés ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.