(CercleFinance.com) - Tout en réitérant son objectif de cours de 10,8 euros sur Affluent Medical, Invest Securities conseille de 'souscrire' à son augmentation de capital, 'compte tenu du newsflow et de la faible valorisation comparativement aux segments de marché adressés'.



Le bureau d'études note que le prix de souscription pour cette opération, fixé à 2,32 euros par action, implique une décote de -23% par rapport au cours de clôture de vendredi (-20% après détachement du DPS).



'Truffle Capital, actionnaire à hauteur de 65%, apportera 60% de l'opération. L'offre souscrite à 100% allongerait la visibilité jusqu'au premier trimestre 2023 et servira de bridge en amont d'un newsflow clinique valorisant', ajoute l'analyste.



