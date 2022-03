Affluent medical : Invest Securities ajuste son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la publication des résultats 2021 est ressortie en ligne. Il indique que la position de trésorerie de 11,4 ME offre une visibilité jusqu'à septembre 2022 conforme à ses attentes.



' Différentes solutions de financement sont à l'étude. En parallèle, le groupe a actualisé son calendrier sur l'ensemble du pipeline. Le développement clinique accuse un retard du fait de la pandémie de Covid-19 mais ces décalages étaient globalement intégrés dans notre valorisation ' indique Invest Securities.



' En revanche, le groupe a décidé de réviser son développement d'ARTUS en distinguant homme et femme, ce que nous ajustons ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities ajuste son objectif de cours à 10,8E (contre 11,4E) et réitère son opinion achat.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.