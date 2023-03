Affluent medical : Implante avec succès sa valve cardiaque

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Affluent Medical annonce aujourd'hui le succès de la première implantation par voie transcathéter mini-invasive, chez une patiente en Italie, de sa valve cardiaque mitrale biomimétique Epygon dans le cadre de l'étude clinique pilote Minerva.



Cette première implantation a été réalisée avec succès, par le Pr Stefano Salizzoni, co-investigateur de l'étude et son équipe, à l'Hôpital Molinette de la Santé et des Sciences de Turin, en Italie.



L'état de santé de la patiente a évolué de manière positive très rapidement. Elle est maintenant en soin post-chirurgical de réhabilitation cardiaque. La visite de sortie a montré un très bon résultat échographique concernant la valve mitrale. Un suivi est programmé à un mois post-opératoire.



' Il faut rester prudent sur ces résultats préliminaires avant de pouvoir conclure sur l'efficacité et l'absence de complications à moyen et long terme. Nous sommes confiants pour la suite de l'étude ', commente Sébastien Ladet, directeur général d'Affluent Medical.



