Affluent medical : Euronext célèbre l'introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Euronext célèbre aujourd'hui l'introduction en bourse d'AffluentMedical,medtechfrançaise spécialisée, sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris.



L'introduction en bourse d'AffluentMedicala été réalisée à la suite de l'admission à la négociationdes18163802actions qui composent son capital dont2906978nouvelles actions émises dans le cadre d'uneOffre Globale.



Le prix de l'offre a été fixé à8,60euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève ainsi à156,2millions d'euros. Le montant total de l'offre représente25 ME.



Euronext précise que l'Offre a connu un succèsauprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels.Avec une demande totale expriméequis'est élevée à 2906978 titres, dont 72 % au titre du placement global et 28 % au titre de l'offre à prix ouvert.



Le titre évolue actuellement plus de 10% en-deçà de son cours d'introduction.





