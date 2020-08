ADP : Un profil graphique lourdement rouge vif

(BFM Bourse) - L’équipe de TradingSat.com entrevoit un potentiel baissier sur l'action ADP qui constituera le sous-jacent d’un turbo Put parfaitement adpaté (223KZ).

Ce produit dérivé extrêmement réactif, émis par SOCIETE GENERALE, pourra être travaillé par les investisseurs les plus actifs. L'effet de levier est proche de 3.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action ADP permet d'identifier une tendance baissière à moyen terme et long terme. C'est le sens du trend primaire, lourdement défini par la purge du mois de mars. Sur le plan des indicateurs de tendance, la moyenne mobile à 100 jours (en orange) fait office de résistance pour les cours. Sous cette courbe de tendance de fond régulièrement testée cet été, l'avis reste négatif sur le sous-jacent. On remarquera le placement de la barrière désactivante du turbo illimité, juste au-dessus des points hauts de la contestation de juin, ce qui rend d'autant plus pertinent le travail sur ce produit.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario baissier (put) en se positionnant sur le turbo Put, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 223KZ, sur ADP, à 0.850 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 77.760 € ou limiteront leurs pertes en vendant le turbo en cas de franchissement des 91.210 €.

On prendra soin de noter qu'en contrepartie d'un effet de levier très important, si la barrière désactivante à 116.41 € (tracé en violet) est atteinte par le sous-jacent, la perte du capital est totale.