Advenis : Vers un retrait obligatoire

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Advenis interviendra le 21 juin, au prix net de tout frais de 2,80 euros par action, et portera sur 653.045 actions représentant 5,24% du capital et au plus 4,75% des droits de vote.



Banque Delubac & Cie a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait visant les actions Advenis, soit du 26 mai au 8 juin inclus, Inovalis a acquis 419.459 actions au prix unitaire de 2,80 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'offre, le concert composé des sociétés Hoche Partners Private Equity Investors et Inovalis détient 11.811.406 actions, soit 94,76% du capital et au moins 95,25% des droits de vote d'Advenis.



