Advenis : L'OPAS commence ce jeudi

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les titres Advenis, déposée par Kepler Cheuvreux pour le compte de la société Inovalis, est ouverte du 26 novembre au 16 décembre 2020 inclus. La cotation des titres reprend donc ce jeudi.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir toutes les actions émises ou susceptibles d'être émises, au prix unitaire de 2,07 euros, et OCA émises, au prix unitaire de 3.017,42 euros, non détenues par son concert formé avec Hoche Partners Private Equity Investors.



