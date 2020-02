Adp : Va prendre 49% de GMR Airports en Inde

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe a signé un accord pour le rachat d'une participation de 49% de GMR Airports.



Le prix d'acquisition des 49% a été arrêté à environ 107,8 milliards d'INR (soit environ 1 360 millions d'euros).



L'opération se déroulera en deux étapes : une première étape sera réalisée dans les prochains jours pour une participation de 24,99%. La seconde étape, pour 24,01%, est soumise à certaines conditions règlementaires. Elle se conclura dans les prochains mois.



Sur l'exercice fiscal 2019, GMR Airports a enregistré un chiffre d'affaires global de 715 millions d'euros et un EBITDA de 205 millions d'euros.



' GMR Airports, groupe aéroportuaire indien de premier plan dans une région en plein essor, dispose d'un portefeuille d'actifs de classe mondiale comportant sept aéroports dans trois pays (Inde, Philippines et Grèce) ainsi qu'une filiale de management de projets (GADL) ' indique le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ADP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok