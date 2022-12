Adp : TAVAirportsremportel'appel d'offres d'Ankara

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TAV Airports, membreduGroupeADP, vient deremporter l'appel d'offres pour le renouvellement delaconcession de l'aéroport d'Ankara, annonce ADP aujourd'hui.



Ce succès fait suite à l'enchère organisée par l'autorité aéroportuaire turque (DHMI) le20 décembre 2022. Le loyer total delaconcession dû à la DHMI est de 475 millions d'euros (hors TVA) dont25%(119millions d'euros) seront versés dans les 90 jours suivant la signature du contrat deconcession.



Pendant la nouvelle période de concession, laredevance deservice sera de 17 euros par passager international au départ, associée à une redevance de sécurité de 3 euros ; par ailleurs, la redevance de service sera de3euros parpassager domestique au départ.



ADP précise que l'investissement visant à augmenter les capacités de l'aéroport d'Ankara, notamment par la construction d'une piste supplémentaire et d'une extension du terminal passagers, estestimé àenviron 300millions d'euros dont les deux tiers seront engagés entre 2023 et 2026, et un tiers à démarrer au plus tard en 2038.



