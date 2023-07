Adp : RNPG accru de 32% au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ADP (Aéroports de Paris) dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 31,8% à 211 millions d'euros et un EBITDA en augmentation de 22,9% à 863 millions, soit une marge de 33,9%, au titre du premier semestre 2023.



A 2,54 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 26,9% sous l'effet de la progression du trafic, tant à Paris qu'à l'International, et de la forte dynamique des activités commerciales, avec un CA par passager Extime Paris atteignant 29,6 euros.



Sur des hypothèses inchangées, avec un trafic attendu en 2023 jusqu'à 93% du niveau de 2019 à Paris Aéroport et à un niveau proche de celui de 2019 à l'échelle du groupe, ADP confirme attendre une marge d'EBITDA cette année entre 32 et 37% du CA.



