Adp : ADP révise ses prévisions 2021 à la baisse face à la persistance de la pandémie

PARIS (Reuters) - ADP a revu à la baisse ses prévisions annuelles après avoir accusé des pertes au premier semestre en raison de la persistance de la pandémie de coronavirus.

Le trafic de l'opérateur aéroportuaire a reculé de 26,6% au 1er semestre 2021 à fin juin, à 48,8 millions de passagers, ce qui représente moins de 30% du niveau pré-pandémique du 1er semestre 2019.

ADP s'attend désormais cette année à un trafic représentant entre 40% et 50% seulement de celui du groupe en 2019 - contre 45-55% initialement prévu - et revoit sa prévision de marge d'Ebitda entre 15% et 20% contre 18-23% précédemment.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Au premier semestre 2021, ADP a accuse une perte opérationnelle courante de 243 millions d'euros (contre -566 millions un an plus tôt) et une perte nette de 172 millions (contre -543 mlns).

(Reportage Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

Copyright © 2021 Thomson Reuters