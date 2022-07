Adp : RBC dégrade son opinion à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a dégradé lundi son opinion sur le titre ADP, ramenée de 'surperformance' à 'sous-performance', avec un objectif inchangé de 115 euros qui fait apparaître un potentiel baissier de 9%.



S'il dit apprécier la perspective d'une augmentation de la tarification de l'opérateur aéroportuaire, liée à la remontée de l'inflation, tout comme sa stratégie déployée en matière de 'retail' (commerces), RBC dit considérer la valorisation actuelle du titre comme 'tendue' du fait de l'absence immédiate de catalyseurs.



Le titre ADP, souligne-t-il, se traite actuellement sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de court terme de 14x, à comparer avec une moyenne historique située autour de 10x.



