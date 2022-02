Adp : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur ADP, avec un objectif de cours relevé de 104 à 112 euros.

Le bureau d'analyses rapporte qu'ADP a présenté hier sa feuille de route stratégique 2022-2025, dans laquelle la croissance du trafic n'est plus la priorité.



Les objectifs sont en effets déclinés autour de trois axes: une ambition industrielle (imaginer l'aéroport durable de demain) ; une approche multi-locale (les ambitions du groupe sont - pour la 1e fois - déclinées et adaptées dans tout le réseau ADP ); une dynamique collective (innover, accompagner et responsabiliser).



'L'ambition 2025 passe également par une forte augmentation de la contribution des activités Retail. Le groupe vise une augmentation d'environ 20% du CA par passagers à Paris', ajoute l'analyste.



Oddo se dit 'assez convaincus par le potentiel de développement du Retail' et indique que 'les investissements nécessaires à l'adaptation des infrastructures aux contraintes environnementales et l'évolution de la régulation restent des enjeux qui ne semblent pas complètement intégrés dans la valorisation désormais exigeante'.



