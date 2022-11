Adp : Le CPPIB se renforce au capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) fait part de l'acquisition d'une participation additionnelle d'environ 1,59% dans son capital par Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), auprès de Royal Schiphol Group.



A l'issue du règlement-livraison, la transaction porterait à environ 5,64% la participation totale de CPPIB -office d'investissement gérant des fonds de régimes de retraite canadiens- au capital de l'opérateur aéroportuaire français.



Cette opération s'inscrit dans le cadre du processus de cession ordonnée des participations croisées de 8% détenues respectivement par ADP et Royal Schiphol Group, processus qui doit se dérouler en une ou plusieurs fois et au plus tard jusqu'au 30 mai 2023.



