Adp : Hausse de 26,2% du trafic passagers en avril

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le trafic du mois de avril 2023. Il est en hausse de + 26,2 %, à 26,2 millions de passagers, soit 97,9 % du trafic de 2019. Le trafic Paris Aéroport est en hausse de + 17,8 %, à 8,2 millions de passagers, soit 86,5 % du trafic de 2019.



Au cours des quatre premiers mois de l'année, le trafic du groupe est en hausse de +39,4% à 95,5 millions de passagers, soit 95,9 % du trafic de 2019 et le trafic Paris Aéroport est en hausse de + 36 %, à 29,2 millions de passagers, soit 88,1% du trafic de 2019.



Toujours sur la période janvier-avril, le trafic à Paris-Charles de Gaulle est de 19,8 millions de passagers, soit 86,2 % du trafic de 2019 et celui de Paris-Orly est de 9,4 millions de passagers, soit 92,3 % du trafic de 2019.



