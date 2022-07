Adp : Hausse de +15,9 millions de passagers en juin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le trafic du Groupe atteint 118,2 millions de passagers au premier semestre 2022, dont 37,5 millions de passagers pour Paris Aéroport, soit respectivement 71,9 % et 71,6 % du niveau de trafic pour la même période en 2019.



Le trafic total du Groupe ADP est en hausse de +15,9 millions de passagers en juin 2022 par rapport à juin 2021 avec 26,3 millions de passagers. Il représente 81,8 % du niveau du trafic groupe du mois de juin 2019. Depuis le début de l'année, le trafic du Groupe ADP est en hausse de +134,4 % par rapport à 2021, à 118,2 millions de passagers, soit 71,9 % du niveau du trafic groupe sur la même période en 2019.



Compte tenu du trafic enregistré au premier semestre le groupe révise ses hypothèses pour 2022. Le groupe vise un trafic entre 74 et 84 % du niveau de 2019 (contre 70 à 80% de 2019 précédemment).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.