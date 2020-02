Adp : Hausse de 1,2 % du trafic en janvier

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 1,2 % en janvier 2020 par rapport au mois de janvier 2019 avec 7,8 millions de passagers accueillis, dont 5,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,9 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (- 2,4 %).



Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 1,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 6,6 %), Moyen-Orient (+ 5,4 %) et l'Amérique du Nord (+ 5,4 %).



Les faisceaux en retrait sont : Asie-Pacifique (- 4,5 %), Amérique Latine (- 3,0 %) et l'Afrique (- 1,5 %).



Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 1,1 %) et celui de la France est en croissance (+ 1,7 %).



