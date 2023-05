Adp : Devient partenaire des JO 2024

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe ADP, annonce aujourd'hui devenir partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Le Groupe, qui accueille près de 90 millions de passagers chaque année à Paris, mettra son savoir-faire en termes d'accueil au service des athlètes, de la famille olympique et des spectateurs du monde entier.



Augustin de Romanet, directeur général du groupe ADP, a déclaré : ' C'est un magnifique défi pour l'ensemble de la communauté aéroportuaire comme pour nos territoires et une occasion unique de témoigner de notre savoir-faire et de notre engagement en matière d'hospitalité. '



Tony Estanguet, président de Paris 2024 a ajouté : ' Le savoir-faire et l'expertise du Groupe ADP en matière d'hospitalités seront essentielles pour que l'expérience des spectateurs étrangers et des milliers d'athlètes débute de la plus belle des manières.'



La responsabilité du Groupe ADP dans le cadre de ce partenariat se traduira par : la préparation de la gestion opérationnelle des parcours et des bagages, la mise en oeuvre de travaux d'adaptation des infrastructures, l'amélioration de l'accessibilité et l'amplification du soutien à l'engagement des collaborateurs par le sport.



