Adp : Des aéroports distingués pour leur qualité sanitaire

(CercleFinance.com) - ADP fait savoir que les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, ainsi que l'aéroport géorgien de Tbilissi ont obtenu la notation maximale de 5 étoiles lors de l'audit 2021 conduit par Skytrax, un organisme indépendant, au sujet de la sécurité sanitaire.



'Cettenotation atteste du plus haut niveau de qualité en matière de propreté et de désinfection dans le contexte épidémique du Covid-19', souligneADP.



Skytrax a également audité la qualité de service dans plusieurs aéroports appartenant au réseau du Groupe ADP. Les aéroports de Tbilissi, d'Ankara, le terminal domestique d'Izmir ainsi que les aéroports parisiens obtiennent une note globale de 4 étoiles.



À Paris Aéroport, la note maximale de 5 étoiles a été attribuée à certaines installations de Paris-Charles de Gaulle comme le terminal 2B-2D, entièrement rénové, ou encore le hall L du terminal 2E.



